Crece 36% la llegada de pasajeros en cruceros a Cabo San Lucas en 2025

Durante los primeros siete meses de 2025, Cabo San Lucas recibió 161 arribos de cruceros con más de 605 mil pasajeros, lo que representa un crecimiento de 24% en arribos y 36% en turistas en comparación con el mismo periodo de 2024.

Con estas cifras, el puerto se consolida como el cuarto más importante del país en llegadas de cruceros, reforzando su posición en el Pacífico Mexicano.

El aumento refleja la confianza de navieras internacionales y plantea el reto de seguir fortaleciendo la infraestructura portuaria. Para ello, la ASIPONA Cabo San Lucas, en coordinación con los tres niveles de gobierno y el sector privado, trabaja en mantener la competitividad y operatividad del puerto.

Además, en este 2025 destacan cruceros que pernoctan en el destino, como el Ovation of the Seas y el Quantum of the Seas, lo que genera un mayor impacto económico en comercios, restaurantes, actividades culturales y tours locales, beneficiando directamente a las familias cabeñas.

El Gobierno Municipal de Los Cabos, encabezado por Christian Agúndez Gómez, reafirma su compromiso de impulsar un desarrollo turístico ordenado y sostenible, garantizando beneficios para la población y experiencias de calidad para los visitantes.

