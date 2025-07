¿A qué hora llegaría el Tsunami de Rusia? Hora por ciudad costera en México y otros países

Un terremoto de magnitud 8.7 registrado frente a la península de Kamchatka, en Rusia, ha generado una alerta por posible tsunami en varias regiones del Pacífico mexicano. El fenómeno, ocurrido la noche del 29 de julio, fue confirmado por la Secretaría de Marina de México, a través de su Centro de Alerta de Tsunamis, que informó sobre posibles variaciones en el nivel del mar de entre 30 centímetros y un metro a partir de las 02:00 horas del míercoles.

El temblor, que también fue clasificado como sismo por agencias internacionales, ha motivado el despliegue de protocolos de monitoreo en distintas localidades costeras. De acuerdo con el Sistema Integral de Alerta de Tsunamis de México y América Central (SIAT-MAC), se espera el arribo de oleaje irregular a partir de las 02:00 horas (tiempo del centro de México) del miércoles 30 de julio.

Para Ensenada, Baja California, se estimó la llegada del oleaje a las 02:22 a.m.; en Punta Abreojos, Baja California Sur, a las 03:12 a.m. y en Cabo San Lucas a las 03:50 a.m.. La vigilancia continúa hacia el sur, en donde el efecto podría sentirse en Mazatlán a las 04:39 a.m., en Puerto Vallarta a las 04:47 a.m., y en Manzanillo a las 05:05 a.m.

Otras zonas incluidas en la vigilancia del tsunami son San Blas (05:41 a.m.), Lázaro Cárdenas (05:26 a.m.), Acapulco (05:40 a.m.), Salina Cruz (06:59 a.m.) y Puerto Madero (07:15 a.m.), todas en el litoral del Pacífico mexicano.

También se emitió alerta preventiva para las costas de varios países de Centroamérica, incluyendo Guatemala (Champerico, 07:14 a.m.), El Salvador (Acajutla, 07:27 a.m.), Nicaragua (Corinto, 07:58 a.m.), Costa Rica (Quepos, 08:16 a.m.) y Panamá (Punta Mala, 09:15 a.m.).

Las autoridades mexicanas recomendaron evitar el ingreso al mar y mantenerse alejados de zonas costeras hasta nuevo aviso. Asimismo, se pidió a la población seguir los comunicados oficiales ante cualquier cambio en las condiciones marítimas relacionadas con el terremoto.

El boletín emitido por SIAT-MAC advirtió que la información está sujeta a modificaciones conforme se obtengan nuevos datos. Por el momento, no se han reportado daños ni evacuaciones en ninguna localidad de México o Centroamérica.

Este sismo se enmarca dentro de la actividad sísmica del Cinturón de Fuego del Pacífico, zona reconocida por la alta frecuencia de temblores y terremotos, lo que ha llevado a mantener un sistema permanente de vigilancia en las regiones expuestas.

