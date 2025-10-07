Otra lluvia, la misma historia: la clínica del IMSS vuelve a quedar bajo el agua

Derivado de las intensas lluvias ocasionadas por el huracán Priscila, la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 6 del IMSS en San José del Cabo volvió a registrar inundaciones severas en sus alrededores.

El agua acumulada afectó la operatividad de la clínica y provocó la suspensión temporal de los servicios médicos hasta nuevo aviso.

Entre 80 centímetros y un metro de agua alrededor del inmueble

El titular del IMSS en Baja California Sur, Dr. Juan Gilberto Pérez Soltero, informó que la acumulación de agua alcanzó entre 80 centímetros y un metro de altura alrededor del edificio.

Esta situación impide el acceso seguro de personal y derechohabientes, por lo que se mantienen suspendidas las consultas.

“Nos han apoyado con dos bombas más de achique; tenemos funcionando tres para tratar el agua que se acumula en todo lo que viene siendo la circunferencia de la Unidad de Medicina Familiar número 6. Ya en la etapa de recuperación solicitaremos al municipio el apoyo, como siempre, para iniciar con las brigadas de limpieza y poner en actividades la unidad lo más pronto posible”, expresó Pérez Soltero.

Apoyo interinstitucional para el achique de agua

El funcionario explicó que se solicitó el apoyo de los tres niveles de gobierno para acelerar las labores de achique y restablecer la atención médica lo antes posible.

Por su parte, la Subsecretaría de Protección Civil de Baja California Sur informó que, junto con la CONAGUA y personal del IMSS, se mantiene un operativo permanente para reducir los niveles de agua dentro y fuera del edificio.

Una problemática que se repite cada temporada de lluvias

La UMF No. 6 enfrenta afectaciones recurrentes cada temporada de lluvias, debido a que se ubica en una zona baja de captación pluvial.

En años anteriores, las inundaciones han provocado evacuaciones de pacientes y trabajadores, algunos de ellos rescatados en lanchas por el alto nivel del agua.

Llamado a soluciones definitivas

En redes sociales circulan imágenes que muestran el grado de anegación en la clínica y las dificultades del personal para ingresar o salir del recinto.

La situación ha reavivado el llamado ciudadano a la reubicación de la unidad médica o a la implementación de medidas de mitigación permanentes, que eviten que esta problemática se repita cada año.