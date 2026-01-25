Lluvia engelante afectará tres estados este 25 de enero en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre lluvia engelante en tres estados del país como parte del pronóstico para este domingo 25 de enero, cuando una tercera tormenta invernal y el frente frío número 30 alteran las condiciones del clima en México. Este fenómeno se suma a precipitaciones, descenso de temperatura y vientos fuertes en amplias zonas del territorio nacional.

Según el SMN, la tormenta invernal seguirá afectando el norte y noreste del país con ambiente muy frío, lluvias y posibles nevadas o aguanieve en zonas serranas, así como lluvia engelante en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, justo donde se esperan condiciones de riesgo para vías públicas y desplazamientos.

El frente frío 30 también influirá en la extensión de lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste, además de un marcado descenso de la temperatura y rachas de viento de hasta 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

¿Dónde lloverá hoy?

El pronóstico meteorológico detalla la distribución de lluvia en distintas regiones del país:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50-75 mm): Veracruz (Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Oaxaca.

Chubascos con lluvia pontuales fuertes (25-50 mm): Hidalgo, Puebla (Sierra Norte y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Tabasco y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5-25 mm): Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí y regiones de Veracruz.

Lluvias aisladas (0.1-5 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro y Campeche.

Además de estas precipitaciones, la lluvia engelante se concentrará específicamente en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, elevando el riesgo de superficies resbaladizas e impactos en la movilidad.

Temperaturas y condiciones extremas

El clima del día también indica temperaturas mínimas bajo cero con heladas en gran parte del país, especialmente en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila y otros estados del norte y centro. Las máximas podrán ser considerablemente más altas en regiones del sur, mostrando un contraste marcado en el pronóstico semanal