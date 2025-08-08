Lluvias y oleaje HOY viernes en Baja California Sur por la tormenta tropical Ivo

La tormenta tropical Ivo mantiene su influencia sobre el occidente de México y Baja California Sur. Este viernes 8 de agosto generará lluvias fuertes, rachas de viento y oleaje elevado, con efectos especialmente marcados en Los Cabos, La Paz y la región sur de Comondú.

Lluvias por los desprendimientos nubosos de Ivo

La circulación y desprendimientos nubosos de Ivo, combinados con el monzón mexicano e ingreso de humedad del Pacífico, provocan precipitaciones generalizadas y vientos fuertes en el occidente y sur del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó a las 05:00 horas (tiempo de Baja California Sur) que Ivo se ubicaba a 275 km al sur de Cabo San Lucas y 420 km al oeste de Cabo Corrientes, con vientos sostenidos de 95 km/h y rachas hasta 110 km/h.

Pronóstico de lluvias para HOY viernes 8 de agosto

El SMN pronostica lluvias de aisladas a muy fuertes en gran parte de los estados del país. Las precipitaciones pueden venir con actividad eléctrica y posible caída de granizo en puntos puntuales.

Muy fuertes (50–75 mm): Durango, Sinaloa y Jalisco.

Fuertes (25–50 mm): Baja California Sur, Nayarit, Colima, Michoacán y varios estados del centro y sur (incluida CDMX y Edomex).

Chubascos (5–25 mm) o aisladas (0.1–5 mm): resto del país, según aviso del SMN. LEER MÁS: El 19 de septiembre sonará una alerta en tu celular por el Simulacro Nacional 2025



Viento, oleaje y riesgos marinos

En cuanto a los vientos y el oleaje, estos se verán afectados por el desplazamiento de la tormenta tropical Ivo por el Pacífico mexicano.

Viento: 30–40 km/h sostenidos con rachas de 50 a 70 km/h en sur de BCS; rachas de 40–60 km/h en varias zonas costeras y del norte.

Oleaje: 3.0 a 4.0 metros en la costa sur de Baja California Sur; 2.0–3.0 m en costas de Oaxaca y Chiapas; 1.0–2.0 m en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Riesgos: trombas marinas, encharcamientos, crecidas en ríos y arroyos, deslaves y afectación a la navegación.

Lluvias en Baja California Sur en las próximas horas

La Subsecretaría de Protección Civil de Baja California Sur reportó en la mañana que el radar de Los Cabos detectó una banda de rotación externa de Ivo con lluvia moderada a fuerte cerca del municipio de Los Cabos. En municipios como Los Cabos, La Paz y sur de Comondú se prevén registros matutinos de 5 a 10 mm y eventos focalizados entre 15 y 30 mm o mayores.

Siguen las altas temperaturas

La onda de calor se mantendrá en el noroeste y parte del Pacífico. Se estiman temperaturas máximas de 40–45 °C en zonas puntuales de Baja California Sur y entidades del norte; en zonas serranas se prevén mínimas de 0–5 °C en sectores altos de varios estados.

Recomendaciones para la población

Atender avisos oficiales del SMN, Conagua y Protección Civil estatal y municipal. Evitar cruces por zonas inundadas; no atravesar arroyos con corriente. Retirar objetos sueltos en azoteas y patios; asegurar anuncios publicitarios y maceteros. Evitar navegación y actividades en playa con oleaje elevado; si navega, seguir indicaciones de capitanía. Preparar botiquín, linterna y plan familiar en caso de corte de energía o desalojo. Mantenerse hidratado por el calor en zonas sin lluvias y cuidar a niños y adultos mayores.

Según el pronóstico matutino, Ivo seguirá desplazándose hacia el oeste-noroeste; se anticipa potencial de incremento en los niveles de ríos y arroyos en zonas afectadas y persistencia de viento y oleaje durante el día y la noche.