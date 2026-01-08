Lluvia, viento y nieve activan alerta meteorológica en México por el frente frío 27

México enfrentará este jueves 8 de enero una jornada meteorológica de alto contraste, marcada por la persistencia del frente frío número 27 y la influencia directa de una masa de aire polar-ártica que mantiene en tensión a buena parte del territorio nacional. El sistema avanza con suficiente fuerza para modificar de manera simultánea temperaturas, lluvias y vientos, configurando un escenario que exige atención tanto en zonas urbanas como rurales.

La interacción del frente frío con una línea seca instalada sobre el noreste del país y la constante entrada de humedad desde ambos litorales está detonando un patrón atmosférico inestable. Este choque de sistemas explica la coexistencia de lluvias relevantes, rachas intensas de viento y un marcado descenso térmico, especialmente en regiones del norte y del centro, mientras el sur y el occidente continúan bajo un ambiente inusualmente caluroso.

Las temperaturas máximas más elevadas del día se concentrarán en el Pacífico Sur y el occidente del país, donde el termómetro alcanzará entre 35 y 40 grados Celsius en las costas de Guerrero y Oaxaca, así como en Chiapas. En entidades como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, el calor se mantendrá dominante con registros de entre 30 y 35 grados, reforzando el contraste climático nacional.

El descenso térmico más severo llegará durante la madrugada del viernes, cuando las zonas serranas de Chihuahua y Durango experimenten valores extremos de entre menos 10 y menos 15 grados Celsius. Este enfriamiento intenso responde al fortalecimiento de la masa de aire ártico-polar, que seguirá desplazándose hacia el centro del país durante las próximas horas.

Otras regiones montañosas tampoco escaparán al frío. En Baja California y Sonora se anticipan mínimas de entre menos 5 y menos 10 grados, mientras que en las partes altas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla las temperaturas podrían descender hasta los menos 5 grados, con heladas persistentes que impactan tanto la movilidad como las actividades agrícolas.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el noroeste del país. Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa registrarán lluvias de entre 5 y 25 milímetros, con la posibilidad de nieve o aguanieve en las cumbres más elevadas, una condición asociada a las bajas temperaturas y al paso del sistema frontal. En el sur, Guerrero y la península de Yucatán podrían presentar chubascos aislados.

En otras entidades, como Baja California, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, se prevén lluvias ligeras o aisladas menores a 5 milímetros. Estas condiciones estarán acompañadas por densos bancos de niebla en zonas serranas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, un factor que reduce significativamente la visibilidad en carreteras y eleva el riesgo de accidentes.

El frente frío 27 también impactará con fuerza el campo de vientos. Se esperan rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora en el Golfo de California, además de tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua. En el litoral de Tamaulipas y Veracruz, así como en Nuevo León, los vientos del sur alcanzarán rachas de hasta 60 kilómetros por hora, mientras que en el Istmo y Golfo de Tehuantepec dominará el viento del norte con oleaje elevado.

