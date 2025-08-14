Lluvias fuertes HOY 14 de agosto en Baja California Sur: pronóstico del clima del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que hoy jueves 14 de agosto se registrarán lluvias fuertes en Baja California Sur (BCS), acompañadas de actividad eléctrica, viento y temperaturas extremas. Las condiciones podrían generar encharcamientos, deslaves o inundaciones en zonas bajas, por lo que se pide extremar precauciones. Las lluvias de hoy en Baja California Sur generarán acumulados de 25 a 50 mm.

Pronóstico del clima en Baja California Sur: ¿dónde lloverá hoy?

Según el pronóstico del clima en Baja California Sur, se prevé cielo con nublados dispersos en la región sur. La Subsecretaría de Protección Civil informó que en Los Cabos y en la parte sur del municipio de La Paz habrá lluvias aisladas de hasta 5 mm y áreas focalizadas con acumulados de 15 a 30 mm, acompañadas de tormentas eléctricas en zonas de sierra.

En la Sierra La Giganta, que abarca municipios como Comondú, Loreto y Mulegé, se esperan lluvias dispersas de 5 mm o menores y focalizadas de 10 a 15 mm, también con actividad eléctrica.

Las rachas de viento irán de 20 a 30 km/h en la zona costera, mientras que en el Golfo de California podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h, elevando el oleaje hasta los 2 metros en la costa occidental de la península.

Onda de calor en BCS: temperaturas por municipio

La onda de calor continúa afectando a los cinco municipios de Baja California Sur. El pronóstico del clima para hoy indica que el termómetro alcanzará los 40 °C en zonas focalizadas.

Los Cabos : Máxima de 34 a 36 °C (focalizadas hasta 38 °C) y mínima de 22 a 24 °C. En la costa del Pacífico, máximas de 30 a 32 °C y mínima de 26 °C en el Golfo de California.

La Paz : Máxima de 36 a 38 °C (focalizadas hasta 40 °C) y mínima de 22 a 24 °C. Costa del Pacífico con máximas de 30 a 32 °C y mínima de 26 °C en el Golfo.

Loreto : Máxima de 36 a 38 °C (focalizadas hasta 40 °C) y mínima de 24 a 26 °C.

Comondú : Máxima de 36 a 38 °C (focalizadas hasta 40 °C) y mínima de 20 a 22 °C. Costa del Pacífico con máximas de 30 a 32 °C.

Mulegé: Máxima de 36 a 38 °C (focalizadas hasta 40 °C) y mínima de 18 a 20 °C. Costa del Pacífico con máximas de 26 a 28 °C y mínima igual en el Golfo.

Fenómenos que afectan el clima de hoy en BCS

El SMN explicó que estas condiciones climáticas de hoy en BCS son resultado del monzón mexicano, canales de baja presión, una vaguada en altura, el ingreso de humedad del océano Pacífico y del Golfo de México, la onda tropical número 22 y una zona de baja presión con 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico en la Sonda de Campeche.