Lluvias y vientos HOY 14 de septiembre en Baja California Sur: pronóstico del SMN

Lluvias fuertes marcarán la tarde de este domingo 14 de septiembre en Baja California Sur . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica chubascos con tormentas puntuales fuertes entre las 14:00 y 17:00 horas, afectando a los cinco municipios: Mulegé, Comondú, Loreto, Los Cabos y La Paz.

El organismo informó que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas del estado.

Tormenta tropical Mario influye en el clima

Las condiciones climatológicas de hoy se deben a que Mario se reintensificó a tormenta tropical durante la mañana. A las 09:00 h, su centro se localizó a 490 km al sur de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 km/h.

Vientos y oleaje podrían causar afectaciones

El SMN advirtió que las lluvias y vientos podrían provocar incremento en niveles de arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, así como caída de árboles y anuncios publicitarios.

El oleaje elevado representa riesgo para embarcaciones menores y actividades turísticas en playa, por lo que se recomienda precaución en puertos y zonas costeras.

Recomendaciones a la población

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada en los canales oficiales de Conagua y Protección Civil, evitar cruzar ríos o arroyos en crecimiento y atender las indicaciones de las autoridades locales.

Además, debido a las temperaturas máximas de 35 a 40 °C previstas para el estado, se recomienda hidratarse, usar ropa ligera de colores claros y evitar exposición prolongada al sol.

