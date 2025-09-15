Lluvias HOY 15 de septiembre en Baja California Sur: pronóstico del clima del SMN

Baja California Sur registrará lluvias este lunes 15 de septiembre de 2025 debido a la influencia de la tormenta tropical Mario, ubicada al suroeste de Cabo San Lucas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 06:00 horas, el ciclón se localizó a 465 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de hasta 110 km/h. Su desplazamiento es hacia el oeste-noroeste a 19 km/h.

Lluvias previstas en Baja California Sur

De acuerdo con la Subsecretaría de Protección Civil estatal, se esperan las siguientes condiciones:

La Paz y Los Cabos : lluvias dispersas de 5 a 10 mm y focalizadas de 15 a 30 mm, con actividad eléctrica en zonas de sierra.

Comondú, Loreto y Mulegé: lluvias ligeras de 5 mm o menores, y focalizadas de 10 a 15 mm con descargas eléctricas en áreas serranas.

Los índices de inestabilidad son favorables para el desarrollo de sistemas convectivos, lo que podría aumentar el potencial de lluvia en regiones montañosas.

Oleaje y vientos en la costa

El SMN advirtió que en la costa occidental de Baja California Sur se prevé oleaje de 2 a 3 metros y rachas de viento de 40 a 60 km/h durante el día.

Estas condiciones podrían complicar la navegación menor, así como generar encharcamientos en zonas bajas.

Clima en el resto del país

En su reporte matutino, la Conagua informó que la tormenta tropical Mario, junto con el monzón mexicano y otros sistemas atmosféricos, provocará lluvias de fuertes a intensas en gran parte del país.

Las precipitaciones más intensas se esperan en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras que en Baja California Sur se prevén acumulados de 25 a 50 mm.