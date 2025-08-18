Lluvias aisladas HOY 18 de agosto en Baja California Sur: municipios con pronóstico

Hoy lunes 18 de agosto se esperan lluvias aisladas y temperaturas de hasta 38 °C en Baja California Sur, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Subsecretaría de Protección Civil estatal. En el resto del país, se prevén lluvias intensas en Chiapas y precipitaciones muy fuertes en entidades como Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Tabasco.

¿Lloverá HOY en Baja California Sur?

Sí, el pronóstico del clima en Baja California Sur indica que este lunes habrá lluvias aisladas de hasta 5 mm en Los Cabos y La Paz, con acumulados focalizados de 10 a 15 mm en zonas de sierra, acompañados de actividad eléctrica.

En la Sierra La Giganta, que abarca partes de Comondú, Loreto y Mulegé, se esperan lluvias dispersas menores a 5 mm, con registros focalizados de hasta 10 mm y presencia de tormentas eléctricas.

Las rachas de viento oscilarán entre los 20 y 30 km/h en la zona costera del estado. Además, se reporta mar de fondo y corrientes de arrastre en las costas de Los Cabos y el Pacífico de Baja California Sur, por lo que se exhorta a extremar precauciones.

Clima y temperaturas HOY 18 de agosto en municipios de BCS

Las temperaturas hoy en Baja California Sur alcanzarán los 38 °C en los cinco municipios, según informó el SMN:

Los Cabos: Máx. 34-36 °C (focalizadas hasta 38 °C), mín. 22-24 °C. En la costa del Pacífico, máx. 28-30 °C; en el Golfo, mín. 26 °C.

La Paz: Máx. 34-36 °C (focalizadas hasta 38 °C), mín. 22-24 °C. Costa del Pacífico, máx. 28-30 °C; en el Golfo, mín. 26 °C.

Loreto: Máx. 34-36 °C (focalizadas hasta 38 °C), mín. 22-24 °C. Costa, mín. 26 °C.

Comondú: Máx. 34-36 °C (focalizadas hasta 38 °C), mín. 20-22 °C. En la costa del Pacífico, máx. 28-30 °C.

Mulegé: Máx. 34-36 °C (focalizadas hasta 38 °C), mín. 16-18 °C. Costa del Pacífico, máx. 26-28 °C; vertiente del Golfo, mín. 24-26 °C.



Siguen las lluvias fuertes en México

El SMN informó que este lunes las lluvias más intensas se concentrarán en el sur de Chiapas (75 a 150 mm), mientras que las muy fuertes (50 a 75 mm) se registrarán en Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

También se esperan lluvias fuertes en el Valle de México y en entidades como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por otro lado, se pronostican rachas de viento de 40 a 60 km/h con tolvaneras en el norte y noreste del país, además de temperaturas superiores a 45 °C en Baja California, y de 40 a 45 °C en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.