Lluvias fuertes HOY 18 de septiembre en Baja California Sur: pronóstico oficial del SMN

Las lluvias fuertes se mantendrán este jueves 18 de septiembre en Baja California Sur. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Subsecretaría de Protección Civil estatal, se esperan tormentas eléctricas, vientos fuertes y posible caída de granizo en varias zonas serranas.

¿Dónde lloverá hoy en Baja California Sur?

En los municipios de La Paz y Los Cabos se prevén lluvias dispersas de 5 a 10 mm, y acumulaciones focalizadas de 15 a 30 mm en áreas de sierra. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento que reduzcan la visibilidad en carretera.

Para Comondú y Loreto se estiman lluvias de hasta 20 mm, mientras que en Mulegé se podrían alcanzar los 30 mm en zonas de montaña. Protección Civil advirtió sobre núcleos convectivos que pueden generar tormentas puntuales fuertes, con riesgo de granizo.

Recomendaciones de Protección Civil

Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones, evitar cruzar arroyos crecidos y mantenerse atenta a los avisos oficiales. Las lluvias podrían provocar encharcamientos, deslaves e incremento en cauces de la región.

Pese a las precipitaciones, el ambiente cálido a caluroso continuará en gran parte del estado, con temperaturas que podrían superar los 35 °C en zonas del norte y centro.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento