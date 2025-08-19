Lluvias HOY 19 de agosto en Baja California Sur; así estará el clima según el SMN

¿Lloverá hoy en Baja California Sur? El pronóstico indica que este martes 19 de agosto se esperan lluvias aisladas en la Sierra de La Laguna, mientras que el resto del estado mantendrá cielo mayormente despejado y ambiente muy caluroso.

Pronóstico del clima en Baja California Sur: lluvias aisladas

De acuerdo con la Subsecretaría de Protección Civil de BCS y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias hoy en Baja California Sur serán mínimas, con acumulados de hasta 5 milímetros, principalmente en zonas de montaña.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 36 y 38 grados Celsius en municipios como La Paz, Los Cabos, Loreto, Comondú y Mulegé, con valores focalizados de hasta 40 grados.

En las costas del océano Pacífico, las temperaturas rondarán entre 28 y 30 grados, mientras que en el litoral del Golfo de California las mínimas estarán entre 24 y 26 grados.

Calor hoy en Baja California Sur

Hoy martes 19 de agosto el ambiente será caluroso durante la tarde en Baja California Sur, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y usar ropa ligera de colores claros.

Las rachas de viento alcanzarán entre 20 y 30 km/h en zonas costeras, con posibles efectos en anuncios y estructuras ligeras.

Pronóstico del clima en México

A nivel nacional, el SMN informó que la interacción de la onda tropical 23 y 24, junto con un canal de baja presión y la entrada de humedad, generará lluvias fuertes en 20 estados del país.

En regiones como Oaxaca y Chiapas se esperan precipitaciones intensas, mientras que en estados del norte y sureste las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Por si aún te lo preguntabas, el clima en Baja California Sur este 19 de agosto será mayormente caluroso, con lluvias aisladas en la sierra y ráfagas de viento en la zona costera.