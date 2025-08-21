Chubascos HOY 21 de agosto en Baja California Sur: este es el pronóstico del clima en BCS
Hoy jueves 21 de agosto se esperan chubascos aislados y lluvias dispersas con actividad eléctrica en Baja California Sur, acompañados de temperaturas superiores a los 40 °C en varios municipios debido a la onda de calor. Así lo informaron el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Subsecretaría de Protección Civil de BCS.
Lluvias y onda de calor en BCS hoy
El pronóstico del clima en Baja California Sur indica que hoy se presentarán intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en zonas de sierra de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé. Además, se esperan rachas de viento de 20 a 30 km/h en la zona costera, lo que puede generar condiciones adversas en áreas marítimas.
En cuanto a temperaturas, el SMN advirtió que la onda de calor continuará afectando a Baja California Sur. Este es el pronóstico por municipio:
-
Los Cabos y La Paz: máximas de 38 a 40 °C, con valores focalizados de hasta 41 °C.
-
Comondú y Mulegé: máximas de 38 a 40 °C, mínimas de 18 a 22 °C.
-
Loreto: máximas de 36 a 38 °C, con registros de hasta 40 °C en algunas zonas.
Oleaje y viento en la península
El SMN reporta que en la costa occidental de la península se prevé oleaje de 1 a 2 metros, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h en el norte del Golfo de California y BCS.
Precauciones ante la onda de calor
A pesar de las lluvias, la onda de calor en Baja California Sur se mantiene activa, por lo que se recomienda a la población:
-
Mantenerse bien hidratados.
-
Evitar la exposición prolongada al sol.
-
Usar ropa ligera de colores claros.
-
Seguir las indicaciones de Protección Civil.
Pronóstico nacional del clima HOY 21 de agosto
En otras regiones de México, el SMN pronostica lluvias muy fuertes a intensas en estados como Chiapas, Veracruz, Tabasco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora las temperaturas podrían superar los 45 °C.