Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 21 de Agosto, 2025
HomeBCSChubascos HOY 21 de agosto en Baja California Sur: este es el pronóstico del clima en BCS
BCS

Chubascos HOY 21 de agosto en Baja California Sur: este es el pronóstico del clima en BCS

El SMN prevé lluvias aisladas y temperaturas de hasta 40 °C en Baja California Sur este jueves. Consulta el pronóstico completo aquí.
Andrea Villarreal
21 agosto, 2025
0
54
Lluvias HOY 21 de agosto en Baja California Sur: pronóstico SMN

Foto: SMN

Hoy jueves 21 de agosto se esperan chubascos aislados y lluvias dispersas con actividad eléctrica en Baja California Sur, acompañados de temperaturas superiores a los 40 °C en varios municipios debido a la onda de calor. Así lo informaron el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Subsecretaría de Protección Civil de BCS.

Lluvias y onda de calor en BCS hoy

El pronóstico del clima en Baja California Sur indica que hoy se presentarán intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en zonas de sierra de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé. Además, se esperan rachas de viento de 20 a 30 km/h en la zona costera, lo que puede generar condiciones adversas en áreas marítimas.

En cuanto a temperaturas, el SMN advirtió que la onda de calor continuará afectando a Baja California Sur. Este es el pronóstico por municipio:

Oleaje y viento en la península

El SMN reporta que en la costa occidental de la península se prevé oleaje de 1 a 2 metros, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h en el norte del Golfo de California y BCS.

Precauciones ante la onda de calor

A pesar de las lluvias, la onda de calor en Baja California Sur se mantiene activa, por lo que se recomienda a la población:

Pronóstico nacional del clima HOY 21 de agosto

En otras regiones de México, el SMN pronostica lluvias muy fuertes a intensas en estados como Chiapas, Veracruz, Tabasco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora las temperaturas podrían superar los 45 °C.

👉 Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasClimaLluviasServicio Meteorológico Nacional
Articulo anterior

Hombres extraviados son localizados en La Paz

Siguiente articulo

Edicto 00078/2021