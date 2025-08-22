Lluvias en Baja California Sur HOY 22 de agosto: pronóstico del clima del SMN

Hoy viernes 22 de agosto de 2025 se esperan lluvias en Baja California Sur, principalmente en forma de chubascos aislados, además de calor extremo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo advirtió que los sistemas meteorológicos que afectan al país —el monzón mexicano, canales de baja presión, una vaguada en altura y la onda tropical número 24— generarán precipitaciones de distinta intensidad en casi todos los estados, por lo que se recomienda extremar precauciones.

¿Lloverá HOY en Baja California Sur?

Sí, el pronóstico del clima dice que hoy lloverá en Baja California Sur. De acuerdo con el SMN, en el estado se prevén intervalos de chubascos (5 a 25 mm) acompañados de descargas eléctricas. El clima en BCS también estará marcado por temperaturas máximas de 40 a 45 °C en la zona centro del estado, por lo que la combinación de calor y humedad aumenta el riesgo de deshidratación y golpes de calor.

Además, se esperan vientos de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 60 km/h, así como oleaje de 1 a 2 metros en la costa occidental de la península.

Calor HOY en Baja California Sur

Las temperaturas en Baja California de Sur podrían alcanzar los 40 °C en algunos municipios. Este es el pronóstico de calor para hoy viernes del SMN:

La Paz : máxima de 38 a 40 °C, mínima de 22 a 24 °C.

Los Cabos : máxima de 34 a 36 °C, mínima de 22 a 24 °C.

Loreto : máxima de 36 a 38 °C, mínima de 24 a 26 °C.

Comondú : máxima de 38 a 40 °C, mínima de 20 a 22 °C.

Mulegé : máxima de 38 a 40 °C, mínima de 20 a 22 °C.



Pronóstico del clima en México

El SMN detalló que para este jueves y viernes se esperan lluvias de distinta intensidad:

Lluvias intensas (75 a 150 mm) : Oaxaca y Chiapas.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm) : Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Tabasco y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Querétaro, Yucatán y Quintana Roo.

El organismo también alertó sobre la posible caída de granizo en el norte, noreste, centro y occidente del país.

Recomendaciones del SMN

El SMN advirtió que las lluvias podrían provocar deslaves, inundaciones, encharcamientos y crecidas de ríos y arroyos. Por ello, recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.