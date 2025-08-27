¿Dónde lloverá HOY en Baja California Sur? Pronóstico del SMN para este 27 de agosto

Las lluvias en Baja California Sur continuarán hoy miércoles 27 de agosto, según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Subsecretaría de Protección Civil estatal. Aunque la tormenta tropical Juliette se aleja de la región sin afectar al país, el ingreso de humedad y la inestabilidad atmosférica favorecerán nuevas precipitaciones.

Pronóstico de lluvias en Baja California Sur

De acuerdo con el pronóstico, en Los Cabos y La Paz se esperan lluvias dispersas de hasta 5 milímetros, con posibilidad de chubascos focalizados de entre 10 y 25 milímetros, acompañados de actividad eléctrica, principalmente en áreas de sierra.

En la Sierra de La Giganta, que abarca municipios como Comondú, Loreto y Mulegé, también se prevén lluvias con las mismas características: acumulados de 5 milímetros en promedio y chubascos aislados de hasta 25 milímetros o más.

Lluvias en el resto del país

El SMN advirtió que la combinación de un canal de baja presión, el monzón mexicano y la onda tropical número 26 generará lluvias de diferentes intensidades en gran parte del país. En estados del norte, centro y sureste se esperan acumulados intensos, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Además, se pronostica oleaje de 2 a 3 metros en la costa occidental de Baja California Sur y vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en el Golfo de California.

Las autoridades llamaron a la población a mantenerse informada a través de los avisos oficiales del SMN y Protección Civil, ya que las lluvias podrían generar encharcamientos, deslaves e incremento en los caudales de arroyos en zonas serranas.

Calor extremo HOY en México

En paralelo, el ambiente continuará muy caluroso, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California y Baja California Sur, por lo que se recomienda hidratarse constantemente, evitar la exposición prolongada al sol y atender a personas vulnerables como niñas, niños y adultos mayores.