Lluvias activan alerta preventiva en BCS; Protección Civil descarta daños mayores

Las lluvias registradas en Baja California Sur en las últimas horas encendieron la alerta preventiva, pero sin dejar afectaciones mayores, informaron autoridades durante la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, convocada para evaluar riesgos y coordinar acciones ante el paso del frente frío número 31.

Al encabezar la reunión, el secretario general de Gobierno, Saúl González Núñez, subrayó que el objetivo central del encuentro fue anticiparse a posibles emergencias. “Lo más importante es la prevención y estar preparados”, afirmó, al agradecer la coordinación entre fuerzas federales, estatales y los cinco ayuntamientos.

El pronóstico meteorológico fue presentado por Julio César Villarreal Trasviña, director local de la Conagua, quien detalló que las precipitaciones más intensas se concentraron en Comondú, Mulegé, La Paz, Loreto y Los Cabos, con acumulados que alcanzaron los 47 milímetros. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, explicó, aún podrían registrarse chubascos aislados este día, principalmente en La Paz y Los Cabos, mientras que para domingo y lunes no se esperan lluvias.

Villarreal Trasviña informó además que brigadas de emergencia de la Conagua ya realizan labores de bombeo y achique en zonas bajas de la capital del estado, como parte de las acciones preventivas instruidas por el gobernador.

Desde el sector marítimo, el vicealmirante Martín Humberto Ontiveros Ruiz, de la Capitanía de Puerto, indicó que, de mantenerse la tendencia de mejoría, los puertos podrían reabrirse a la navegación menor, aunque advirtió que el monitoreo se mantiene ante la posible entrada de nubosidad desde el sur.

En materia de seguridad y movilidad, el general Ramón Lara Cadena, de la Guardia Nacional, reportó carreteras transitables y sin daños, aunque con recorridos constantes en tramos vulnerables. A su vez, el general Juan Manuel Alcántara, de la Tercera Zona Militar, confirmó encharcamientos y crecidas menores en vados, sin incidentes de gravedad.

En Los Cabos, el secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería, reconoció que se registraron corridas de arroyos en Cabo San Lucas, particularmente en zonas conocidas por su riesgo, pero destacó que no hubo personas lesionadas. “La imprudencia sigue siendo el mayor peligro”, advirtió, al llamar a la población a no cruzar arroyos y atender los avisos oficiales.

La alcaldesa de Loreto, Paz Ochoa Amador, informó que aunque las lluvias fueron de beneficio para comunidades rurales, la ciudad enfrenta una suspensión temporal del suministro de agua potable, debido a fallas eléctricas en el acueducto de San Juan, situación que ya es atendida por la Comisión Federal de Electricidad.

En La Paz, autoridades municipales reportaron encharcamientos aislados y afectaciones menores en vialidades, sin impacto en la circulación general ni en el suministro de agua, mientras que el sector salud confirmó la operación normal de hospitales y clínicas, con filtraciones menores en algunas instalaciones.

Al cierre de la sesión, el Consejo Estatal de Protección Civil se declaró en vigilancia permanente, reiterando el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada por medios oficiales y a no arriesgarse en cruces de arroyos, mientras continúan las labores de monitoreo ante la evolución del clima.

