Lluvias afectan operaciones del AICM tras caída de rayo en torre de control

Las fuertes lluvias registradas la tarde y noche del sábado 27 de septiembre provocaron afectaciones operativas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que un rayo impactara la torre de control, generando una falla eléctrica, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

A pesar del incidente, la dependencia aseguró que no se perdió el contacto con las aeronaves, gracias a los sistemas de comunicación de emergencia redundantes, que permitieron mantener las operaciones bajo condiciones seguras.

¿Qué ocurrió?

A las 18:04 horas, se emitió el NOTAM A7774/25 , notificando el cierre temporal de una pista hasta las 20:00 horas.

Entre las 20:01 y las 20:33 horas se suspendieron las salidas , priorizando aterrizajes de aeronaves en vuelo.

Desde las 20:33 horas, se restablecieron los despegues y se retomaron operaciones normales.

Algunos vuelos fueron desviados a aeropuertos alternos por las condiciones meteorológicas.

Además, se reportó que un segundo rayo impactó nuevamente la torre de control, aunque no generó interrupciones críticas debido a los protocolos de seguridad activados por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), SENEAM y la administración del AICM.

Las autoridades mantuvieron comunicación constante con aerolíneas y pasajeros para mitigar las afectaciones. El tráfico aéreo ya opera con normalidad, aunque se recomienda a los usuarios consultar con su aerolínea el estatus de sus vuelos.