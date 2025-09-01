Lluvias fuertes en Baja California Sur HOY 1 de septiembre: pronóstico del SMN

Hoy lunes 1 de septiembre de 2025 se prevén lluvias fuertes en Baja California Sur, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que se esperan acumulados de lluvia de entre 25 y 50 mm.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones estarán presentes en gran parte del país, siendo más intensas en Chihuahua, Sinaloa y Nayarit. Además, en el noroeste se esperan temperaturas extremas superiores a 40 grados en Baja California Sur y hasta 45 grados en Sonora y Baja California.

Pronóstico de lluvias para Baja California Sur

La Subsecretaría de Protección Civil estatal detalló que este lunes se esperan lluvias en los cinco municipios de la entidad:

La Paz y Los Cabos: lluvias dispersas menores a 5 mm, con eventos focalizados de 15 a 30 mm o mayores, acompañados de actividad eléctrica, principalmente en la zona serrana.

Comondú y Loreto: lluvias dispersas menores a 5 mm, con acumulados de hasta 30 mm o mayores en la Sierra La Giganta .

Mulegé: lluvias focalizadas de 15 a 30 mm o superiores en las sierras de San Francisco, Guadalupe y San Miguel.

Las autoridades recomendaron a la población precaución ante posibles deslaves, incremento en niveles de arroyos e inundaciones en zonas bajas, además de mantenerse atenta a los avisos del SMN y Protección Civil.

Condiciones generales en México

El primer frente frío de la temporada 2025-2026 y la onda tropical número 29 estarán reforzando la inestabilidad atmosférica. Esto generará:

Lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Chihuahua, Sinaloa y Nayarit.

Muy fuertes (50 a 75 mm) en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos.

Fuertes (25 a 50 mm) en Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán.

El SMN precisó que la tormenta tropical Kiko, localizada a más de 1,800 kilómetros al oeste-suroeste de Los Cabos, no representa riesgo para México debido a su lejanía.