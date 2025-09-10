Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 10 de Septiembre, 2025
BCS

Lluvias con tormentas eléctricas en Baja California Sur HOY 10 de septiembre

Hoy se esperan lluvias dispersas y tormentas con actividad eléctrica en Los Cabos, La Paz y zona serrana de Baja California Sur.
Andrea Villarreal
10 septiembre, 2025
Foto: SMN

Hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025, se esperan lluvias con descargas eléctricas en Baja California Sur, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Subsecretaría de Protección Civil estatal y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones estarán acompañadas de rachas de viento y posible caída de granizo, condiciones que podrían generar encharcamientos en zonas bajas y aumento en los niveles de arroyos.

¿Dónde lloverá hoy en Baja California Sur?

De acuerdo con el pronóstico del clima, estas son las zonas donde se esperan lluvias este miércoles:

Clima en Baja California Sur

El SMN y Conagua informaron que la península de Baja California registrará además rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros en la costa occidental.

Asimismo, se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Baja California Sur, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones ante la combinación de calor y humedad.

