Lluvias con tormentas eléctricas en Baja California Sur HOY 10 de septiembre
Hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025, se esperan lluvias con descargas eléctricas en Baja California Sur, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Subsecretaría de Protección Civil estatal y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las precipitaciones estarán acompañadas de rachas de viento y posible caída de granizo, condiciones que podrían generar encharcamientos en zonas bajas y aumento en los niveles de arroyos.
¿Dónde lloverá hoy en Baja California Sur?
De acuerdo con el pronóstico del clima, estas son las zonas donde se esperan lluvias este miércoles:
-
Los Cabos y La Paz: lluvias dispersas menores a 5 mm y focalizadas de 10 a 25 mm, principalmente en áreas de sierra, con tormentas eléctricas.
-
Sierra La Giganta, Comondú, Loreto y Mulegé: lluvias dispersas menores a 5 mm, focalizadas de 10 a 15 mm con actividad eléctrica.
Clima en Baja California Sur
El SMN y Conagua informaron que la península de Baja California registrará además rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros en la costa occidental.
Asimismo, se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Baja California Sur, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones ante la combinación de calor y humedad.
Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento