Lluvias con actividad eléctrica HOY 11 de septiembre en Baja California Sur

Baja California Sur tendrá este jueves 11 de septiembre de 2025 lluvias dispersas y tormentas eléctricas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Subsecretaría de Protección Civil estatal. Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y podrían activar corridas de agua en arroyos, principalmente en zonas serranas.

Lluvias focalizadas y posibles riesgos

En La Paz y Los Cabos, se esperan lluvias de 5 mm o menores, con núcleos focalizados de 10 a 20 mm en áreas de sierra. En Sierra La Giganta (Comondú y Loreto) y en San Miguel y Guadalupe (Mulegé), las lluvias serían de hasta 10 mm.

Protección Civil advirtió que las precipitaciones pueden provocar escurrimientos repentinos en cauces de arroyos, por lo que exhorta a la población a evitar cruzarlos y mantenerse atenta a los reportes oficiales.

Viento y oleaje en la región

El SMN prevé viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur y oleaje de 1 a 2 metros en la costa occidental del estado. Las autoridades recomiendan precaución en actividades marítimas y en zonas de playa.

Temperaturas altas en la entidad

A pesar de la presencia de lluvias, se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C en gran parte del estado, por lo que se recomienda hidratarse, usar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol.

