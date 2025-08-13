Lluvias en Baja California Sur HOY 13 de agosto; pronóstico del clima del SMN

Hoy 13 de agosto, el pronóstico del clima en Baja California Sur indica que habrá cielo mayormente despejado por la mañana y nublados dispersos por la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias aisladas de hasta 5 milímetros y acumulados puntuales de entre 10 y 15 milímetros en zonas de Sierra La Laguna, municipio de Los Cabos; Sierra La Giganta, en Loreto; y áreas de las sierras San Miguel y Guadalupe, en Mulegé.

¿Lloverá hoy en Baja California Sur?

Sí, hoy lloverá en Baja California Sur. Aunque las precipitaciones serán de baja intensidad, podrían estar acompañadas de descargas eléctricas en zonas montañosas. Se esperan rachas de viento de 20 a 30 km/h en la zona costera y ambiente caluroso en toda la entidad.

Clima BCS: temperaturas máximas por municipio

La onda de calor continuará este miércoles en Baja California Sur. Las temperaturas podrían superar los 40°C en áreas focalizadas:

Los Cabos y La Paz : máxima de 38 a 40°C y mínima de 22 a 24°C; en la costa del Pacífico, máximas de 30 a 32°C; en la costa del Golfo, mínima de 26°C.

Loreto : máxima de 36 a 38°C y mínima de 24 a 26°C; en puntos aislados, hasta 40°C.

Comondú : máxima de 36 a 38°C y mínima de 20 a 22°C; en la costa del Pacífico, máximas de 30 a 32°C.

Mulegé: máxima de 36 a 38°C y mínima de 18 a 20°C; en la costa del Pacífico, máximas de 26 a 28°C; en la vertiente del Golfo, mínimas de 26 a 28°C.

Lluvias HOY 13 de agosto en México

El SMN pronostica para hoy miércoles lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en el oeste de Campeche. También se esperan lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Estado de México, Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, habrá lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México y Tlaxcala; chubascos (5 a 25 mm) en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo; y lluvias aisladas en Baja California.

Estas condiciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento que, en algunas zonas, superarán los 60 km/h. En el litoral del Pacífico, desde Baja California Sur hasta Chiapas, se prevé oleaje elevado de 1.5 a 2.5 metros de altura.

Las autoridades recomiendan precaución en zonas propensas a inundaciones y deslaves, así como seguir las indicaciones de Protección Civil.

