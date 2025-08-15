Lluvias aisladas HOY 15 de agosto en Baja California Sur: conoce los municipios con pronóstico

Hoy viernes 15 de agosto se esperan lluvias aisladas y calor intenso en Baja California Sur, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Subsecretaría de Protección Civil de BCS. Además, se pronostican precipitaciones fuertes a muy fuertes en 14 estados del país debido a la presencia de una zona de baja presión con 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en el Golfo de México.

¿Lloverá HOY en Baja California Sur?

Sí, hoy lloverá en Baja California Sur. El reporte del pronóstico del clima en Baja California Sur indica que en Los Cabos y el sur del municipio de La Paz habrá lluvias aisladas de hasta 5 mm, con áreas focalizadas que podrían acumular de 10 a 20 mm, principalmente en zonas de sierra, acompañadas de actividad eléctrica.

En la Sierra La Giganta —que abarca partes de Comondú, Loreto y Mulegé— se prevén lluvias dispersas de 5 mm o menores y focalizadas de hasta 10 mm, también con tormentas eléctricas.

Las rachas de viento serán de 20 a 30 km/h en la zona costera del estado.

Calor extremo HOY 15 de agosto en BCS

El clima en Baja California Sur se sigue viendo afectado por la onda de calor. Para hoy viernes, el SMN pronostica temperaturas de hasta 40 °C en cuatro de los municipios del estado.

Los Cabos : Máx. 34-36 °C (focalizadas hasta 38 °C), mín. 22-24 °C. En costa del Pacífico, máx. 30-32 °C; en el Golfo, mín. 26 °C.

La Paz : Máx. 36-38 °C (focalizadas hasta 40 °C), mín. 22-24 °C. Costa del Pacífico, máx. 30-32 °C; en el Golfo, mín. 26 °C.

Loreto : Máx. 36-38 °C (focalizadas hasta 40 °C), mín. 24-26 °C; costa con mín. 28 °C.

Comondú : Máx. 36-38 °C (focalizadas hasta 40 °C), mín. 20-22 °C. Costa del Pacífico, máx. 30-32 °C.

Mulegé : Máx. 36-38 °C (focalizadas hasta 40 °C), mín. 18-20 °C. Costa del Pacífico, máx. 26-28 °C; vertiente del Golfo, mín. 26-28 °C.



Siguen las lluvias intensas México

El SMN detalló que las lluvias más intensas de hoy (50 a 75 mm) se concentrarán en estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se esperan vientos de hasta 70 km/h en el Golfo de California, Sonora y Nuevo León, y oleaje de hasta 3 metros en las costas de Tamaulipas.