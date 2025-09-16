Lluvias fuertes en Baja California Sur HOY 16 de septiembre: pronóstico oficial del SMN

Hoy se pronostican lluvias en Baja California Sur debido a la circulación de la tormenta tropical Mario y otros sistemas atmosféricos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 16 de septiembre de 2025 las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en la región.

¿Dónde lloverá hoy en Baja California Sur?

En La Paz y Los Cabos, se prevén lluvias dispersas de 10 a 15 milímetros, así como eventos focalizados de 20 a 40 milímetros, con tormentas eléctricas en zonas serranas.

En los municipios de Comondú y Loreto, el pronóstico es similar, con acumulados de hasta 40 milímetros en áreas de montaña y posibilidad de actividad eléctrica.

En el norte del estado, Mulegé también registrará precipitaciones de 10 a 15 milímetros, con núcleos convectivos que podrían intensificar la lluvia y generar tormentas locales.

Riesgo por núcleos convectivos

La Subsecretaría de Protección Civil de BCS detalló que existen condiciones de inestabilidad atmosférica favorables para el desarrollo de núcleos convectivos, nubes con gran desarrollo vertical capaces de generar tormentas eléctricas, lluvias intensas, rachas de viento e incluso caída de granizo.

Oleaje y vientos en la región

Además de la lluvia, se esperan vientos de 40 a 60 km/h en la costa occidental de la península y oleaje de 2 a 3 metros de altura en el Pacífico. Estas condiciones representan riesgo para la navegación y para comunidades costeras.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos del SMN y de Protección Civil, ya que las precipitaciones fuertes podrían generar encharcamientos, deslaves o inundaciones en zonas vulnerables

