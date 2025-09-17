Lluvias y tormentas eléctricas se esperan HOY 17 de septiembre en Baja California Sur

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias fuertes para este miércoles 17 de septiembre en varias regiones del país, incluidas áreas de Baja California Sur, donde se esperan precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas.

En su informe matutino, el SMN indicó que las lluvias estarán asociadas a los remanentes de Mario, canales de baja presión, la vaguada monzónica y una zona de baja presión en el Pacífico con 70 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.

¿Dónde lloverá hoy en Baja California Sur?

De acuerdo con la Subsecretaría de Protección Civil de Baja California Sur, se prevén lluvias dispersas de 5 a 10 mm en La Paz y Los Cabos, con eventos focalizados de hasta 30 mm en zonas de sierra.

En Comondú y Loreto las lluvias serán menores, con acumulados de 5 mm de manera general y hasta 20 mm en zonas montañosas. En Mulegé se esperan condiciones similares a las de La Paz, con lluvias focalizadas de hasta 30 mm y actividad eléctrica.

Vientos, oleaje y alertas vigentes

El SMN prevé rachas de viento de 40 a 60 km/h en Baja California y oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península. Estas condiciones podrían dificultar la navegación menor y actividades turísticas en el litoral.

Autoridades piden a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y evitar cruzar cauces crecidos o zonas de riesgo ante posibles inundaciones repentinas.

Temperaturas y posibles riesgos

Además de las lluvias, se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California Sur, por lo que se recomienda precaución ante golpes de calor.

Las precipitaciones podrían generar deslaves e incremento en arroyos, especialmente en áreas serranas, por lo que se recomienda seguir las indicaciones de Protección Civil y consultar el pronóstico actualizado en la app ConaguaClima o en las cuentas oficiales del SMN.