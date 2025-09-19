Lluvias fuertes HOY 19 de septiembre en Baja California Sur: pronóstico del SMN

El pronóstico de lluvias en Baja California Sur indica precipitaciones de hasta 30 milímetros y tormentas eléctricas en varias zonas de la entidad. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Subsecretaría de Protección Civil estatal, las lluvias podrían generar encharcamientos y crecimiento de arroyos, especialmente en áreas serranas.

¿Dónde lloverá hoy en Baja California Sur?

En La Paz y Los Cabos se esperan lluvias dispersas de hasta 5 mm y eventos focalizados de 15 a 30 mm con actividad eléctrica, principalmente en zonas de sierra. En Comondú y Loreto, las lluvias podrían alcanzar de 10 a 15 mm, mientras que en Mulegé se prevén de 15 a 20 mm con tormentas aisladas.

Protección Civil informó que existen índices de inestabilidad atmosférica que favorecen la formación de núcleos convectivos, lo que aumenta la posibilidad de tormentas localmente fuertes. Las autoridades piden a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar arroyos durante las precipitaciones.

Riesgo de crecida de arroyos por las lluvias

El SMN pidió precaución por posibles deslaves y crecida de arroyos. También recomendó no exponerse a descargas eléctricas en campo abierto y seguir las indicaciones de Protección Civil municipal.

Oleaje y viento en la regiónPara la costa de Baja California Sur se pronostica oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura y vientos de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h, condiciones que podrían complicar las actividades marítimas.

