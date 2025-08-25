Lluvias fuertes en Baja California Sur HOY 25 de agosto: pronóstico del SMN

Hoy lunes 25 de agosto se esperan lluvias fuertes en distintos municipios de Baja California Sur, además de rachas de viento y oleaje elevado en la zona sur del estado, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico de lluvias en BCS

De acuerdo con la Subsecretaría de Protección Civil de Baja California Sur, las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y se concentrarán en áreas de sierra:

Los Cabos y La Paz : lluvias dispersas menores a 5 mm, y focalizadas de 10 a 25 mm o mayores.

Sierras de San Francisco, Guadalupe y San Miguel (Mulegé) : lluvias de hasta 25 mm con descargas eléctricas.

Sierra La Giganta (Comondú y Loreto): lluvias dispersas de 5 mm y focalizadas cercanas a 10 mm.

Las autoridades advirtieron que, debido a la humedad acumulada de días recientes, existe riesgo de corridas repentinas de agua en arroyos de curso corto.

Efectos de la Tormenta tropical Juliette en BCS

El SMN informó que la depresión tropical Diez-E se intensificó a tormenta tropical Juliette en el océano Pacífico.

Su centro se localiza a 705 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h. Este fenómeno genera oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa sur de Baja California Sur.

Calor extremo y vientos fuertes

Además de las lluvias, el pronóstico indica que en la entidad continuará el ambiente muy caluroso, con temperaturas de 40 a 45 grados Celsius en algunas zonas.

Se esperan también rachas de viento de 40 a 60 km/h en el golfo de California y Baja California Sur, condiciones que podrían derribar árboles y anuncios.