Lluvias fuertes en Baja California Sur HOY 26 de agosto: pronóstico del SMN

Hoy martes 26 de agosto se esperan lluvias fuertes en distintas regiones de Baja California Sur, acompañadas de actividad eléctrica y riesgo de corridas repentinas de agua en arroyos, informaron el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Subsecretaría de Protección Civil estatal.

Pronóstico de lluvias en Baja California Sur

De acuerdo con Protección Civil estatal, las lluvias estarán presentes en los cinco municipios:

Los Cabos y La Paz : lluvias dispersas menores a 5 mm, y focalizadas de 10 a 25 mm o más en sierras.

Comondú : lluvias de hasta 25 mm con descargas eléctricas en zonas serranas.

Loreto y Mulegé (Sierra La Giganta): lluvias dispersas menores a 5 mm y focalizadas cercanas a 25 mm.

Las autoridades advirtieron que, debido a la humedad acumulada de días anteriores, este tipo de precipitaciones puede activar corridas repentinas de agua en arroyos de curso corto.

Oleaje y vientos en la región

El SMN reportó oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de Baja California Sur, además de rachas de viento de 30 a 50 km/h en distintas zonas del estado, condiciones que podrían provocar caída de árboles o anuncios.

Tormenta tropical Juliette se aleja

La tormenta tropical Juliette continúa alejándose de costas mexicanas. A las 03:00 horas se localizó a 840 km al suroeste de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 100 km/h y rachas de hasta 120 km/h. Aunque no representa una amenaza directa, mantiene efectos en el oleaje del Pacífico mexicano.

Calor extremo en BCS

Además de las lluvias, se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California Sur, por lo que se recomienda mantenerse hidratados, usar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol.