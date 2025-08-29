Lluvias en Baja California Sur HOY 29 de agosto: pronóstico del SMN

Hoy viernes se esperan lluvias dispersas y chubascos con actividad eléctrica en los cinco municipios de Baja California Sur. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica precipitaciones con acumulados de entre 5 y 25 mm para este 29 de agosto de 2025.

¿Dónde lloverá hoy en Baja California Sur?

De acuerdo con la Subsecretaría de Protección Civil de Baja California Sur, el pronóstico de lluvias por municipio es el siguiente:

Los Cabos y La Paz: lluvias dispersas de hasta 5 milímetros , con acumulados focalizados entre 10 y 15 milímetros en zonas de sierra, acompañados de actividad eléctrica.

Comondú: lluvias dispersas de hasta 5 milímetros y focalizadas de hasta 10 milímetros , con probabilidad de tormentas eléctricas.

Sierra La Giganta, Loreto y Mulegé: lluvias dispersas menores a 5 milímetros y focalizadas de hasta 10 milímetros , también con descargas eléctricas.



Oleaje y viento

El organismo advirtió que se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el occidente del estado, así como viento con rachas de 40 a 60 km/h.

Temperaturas para hoy

A pesar de las precipitaciones, la onda de calor continuará afectando la región. Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en gran parte de Baja California Sur, principalmente en zonas del desierto y costas.

¿Por qué lloverá en Baja California Sur?

Las condiciones meteorológicas serán ocasionadas por la onda tropical número 27, el monzón mexicano en el noroeste del país, la entrada de humedad de ambos océanos y canales de baja presión que favorecen la inestabilidad atmosférica.