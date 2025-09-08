Lluvias aisladas HOY 8 de septiembre en Baja California Sur; pronóstico del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes 8 de septiembre se esperan lluvias aisladas en Baja California Sur, con acumulados de entre 5 y 10 milímetros en la Sierra La Laguna, ubicada entre los municipios de La Paz y Los Cabos.

En el caso de Mulegé, Loreto y Comondú, el pronóstico es de lluvia escasa a nula, manteniéndose condiciones de ambiente cálido a caluroso en el transcurso del día.

¿A qué hora lloverá hoy en La Paz y Los Cabos?

De acuerdo con el informe del SMN, las lluvias se presentarán de manera focalizada durante la tarde y noche en las zonas serranas de La Paz y Los Cabos, sin descartar actividad eléctrica aislada.

Aunque serán precipitaciones de corta duración, podrían generar escurrimientos en la Sierra La Laguna, por lo que se recomienda precaución a quienes transiten por caminos rurales y carreteras de la zona.

Pronóstico general para Baja California Sur

La Subsecretaría de Protección Civil estatal compartió el pronóstico detallado para este lunes:

Los Cabos y La Paz : lluvias dispersas de 5 a 10 mm en la Sierra La Laguna.

Comondú, Loreto y Mulegé: condiciones de cielo mayormente despejado, con lluvia escasa a nula.

Además, en toda la península se esperan rachas de viento de hasta 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros en la costa occidental de Baja California Sur, lo que representa riesgo para la navegación y actividades marítimas.

Altas temperaturas

El clima en Baja California Sur se mantendrá caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius. El SMN exhorta a la población a hidratarse constantemente, usar ropa ligera y protegerse del sol, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas.

¿Qué provoca la lluvia de hoy?

El monzón mexicano, la entrada de humedad del océano Pacífico y la inestabilidad atmosférica en el noroeste del país son los principales factores que generan las precipitaciones de este lunes en Baja California Sur.

Las autoridades de Protección Civil reiteran el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Conagua y el SMN.