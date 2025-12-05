¿Continuarán lluvias en BCS? Conoce los estados más afectados

La cercanía de sistemas atmosféricos activos provoca que las lluvias se mantengan en distintas regiones del país, incluida Baja California Sur (BCS), mientras que otras entidades se preparan para enfrentar fuertes precipitaciones, así lo dio a conocer el Sistema Meteorológico Nacional (SMN).

Según el pronóstico reciente, durante el viernes y los próximos días se prevé que varios estados registren lluvias fuertes a muy fuertes.

Entre las entidades que concentrarán las mayores precipitaciones figuran Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Oaxaca, donde se podrían acumular entre 50 y 75 mm.

BCS figura entre las zonas con lluvia, aunque con menor intensidad estimada en comparación con los estados con lluvias “muy fuertes”.

Esto indica que, si bien continuarán las lluvias, no necesariamente será entre los más afectados por precipitaciones intensas, aunque cualquier precipitación puede generar inconvenientes, especialmente en zonas vulnerables.

Sin embargo, la presencia del fenómeno meteorológico que impulsa lluvia sobre el país recuerda la importancia de mantenerse alerta ante condiciones cambiantes, posibles rachas de viento y acumulación de agua en zonas urbanas o costeras.

Las entidades del noroeste, norte, centro y occidente concentran el mayor riesgo de precipitaciones intensas. Además de los ya mencionados, estados de la costa del Pacífico y del interior podrían enfrentar inundaciones, encharcamientos y dificultades viales si las lluvias se prolongan.

Las lluvias contribuyen a la recarga hídrica en muchas zonas, pero también representan un desafío para la infraestructura urbana, la movilidad y la seguridad ciudadana cuando se combinan con viento o saturación del suelo.

Llamado a la prudencia y recomendaciones

Ante el pronóstico, es clave que autoridades locales y ciudadanía en BCS y en los estados con mayor alerta activen medidas de prevención: evitar zonas inundables, revisar desagües, mantenerse informados sobre las condiciones del clima y conducir con precaución. Si bien BCS no es de las entidades con mayores acumulados proyectados, la palabra clave “lluvias” sigue vigente para este fin de semana.

Las lluvias aún tienen efectos que deben tomarse con seriedad, sobre todo en zonas vulnerables o con infraestructura limitada.