Lluvias afecta esta noche de viernes a los municipios de Comondú, La Paz y Los Cabos (Video)

La presencia de lluvias continuará durante la noche de este viernes en Baja California Sur (BCS), particularmente en los municipios de Comondú, La Paz y Los Cabos, de acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las autoridades advierten que estas condiciones podrían derivar en encharcamientos e incluso inundaciones en distintas zonas urbanas.

De acuerdo con el informe emitido después de las 19:00 horas, las imágenes de radar muestran ecos de reflectividad que confirman la presencia de lluvias ligeras, chubascos y precipitaciones fuertes desplazándose sobre el sur de Comondú, así como sobre los municipios de La Paz y Los Cabos. Estas condiciones se mantienen activas y podrían extenderse durante las siguientes horas.

El SMN explicó en tercera persona que la actividad se mantendrá debido a la presencia de humedad y condiciones atmosféricas inestables que favorecen el desarrollo de núcleos convectivos. Señaló también que las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y rachas de viento superiores a lo habitual.

En su reporte, el organismo meteorológico precisó que estas precipitaciones no solo afectan a BCS, sino también a regiones de Sinaloa, especialmente en la zona Centro-Norte y Centro, donde se observan patrones similares de nubosidad y precipitación.

Las autoridades municipales de Comondú, La Paz y Los Cabos se mantienen en alerta preventiva ante la posibilidad de encharcamientos e inundaciones, y han recomendado a la población evitar transitar por calles anegadas y mantenerse atentos a los avisos oficiales. Servicios de protección civil continúan monitoreando áreas susceptibles.

El SMN resaltó que las lluvias observadas forma parte de un sistema que ha estado activo durante la última semana en el Pacífico mexicano, el cual ha mantenido condiciones variables y episodios de precipitaciones intermitentes. Informaron en tercera persona que “se esperaban acumulados considerables en puntos aislados”.