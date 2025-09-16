Lluvias en Comondú y Mulegé afectan casas, carretera, energía y Fiestas Patrias: reporte de daños

Casas inundadas, destrozos en carreteras, postes de luz caídos y hasta cancelación de bailes del “Grito” de Independencia fueron suspendidos en municipios del norte de Baja California Sur debido a las intensas lluvias que se presentaron la tarde de este lunes 15 de septiembre.

El municipio de Mulegé fue el más afectado por la tromba que duró alrededor de una horas en la entidad, reportó la presidenta municipal, Edith Aguilar, a CPS Noticias y Tribuna de México.

Las colonias afectadas por ingreso de agua a viviendas debido a la crecida de los arroyos son Centro “El Pueblo”, Chulavista, Paredones y San Lino, todas ubicadas en San Ignacio.

La carretera de San Ignacio está cerrada, debido a que la corriente se llevó tramos carreteros en dos puntos cercanos al retén de los Soldados.

Para atender a la población afectad se desplegó un operativo conformado por parte de la Guardia Nacional, Defensa, Marina y agentes de Protección Civil del municipio de Mulegé y ser necesario, se abrirá algún albergue, informó la alcaldesa Edith Aguilar, quien calificó estas lluvias como más fuertes que las que dejó el reciente Huracán Lorena.

Debido a las afectaciones presentadas, el Ayuntamiento de Mulegé optó por cancelar el baile que se tenía previsto para celebrar el Día de la Independencia de México, quedando en la agenda únicamente el acto cívico del Grito.

También ha sido suspendido el desfile que se tenía programado para conmemorar este 16 de septiembre en Santa Rosalía, cabecera municipal de Mulegé.

Afectaciones por lluvias en Comondú

Aunque en redes sociales se han reportado graves daños en diversas zonas del municipio de Comondú, ha sido el comandante de Protección Civil Municipal, Juan Antonio García, quien señaló a este medio que esta información es falsa.

El socorrista señaló que aunque la lluvia sí fue muy intensa y con fuertes ráfagas de viento, hasta las 18:00 horas de este lunes únicamente no hay afectaciones de vidas, ni en viviendas.

Aclaró, que únicamente se tenían reporte de daños en tres postes que fueron derribados a la altura del kilómetro 198+200 de la carretera que comunica a Santa Rita – Ciudad Constitución.

Debido a estos daños en el sistema eléctrico, el servicio de luz se ha visto afectado en Ciudad Constitución, la cabecera municipal de Comondú.