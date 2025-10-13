Lluvias complican el bacheo en la Transpeninsular

Las recientes lluvias en Los Cabos han complicado las labores de bacheo y rehabilitación de vialidades, principalmente en la carretera Transpeninsular, una de las zonas con mayor afectación tras el paso de los fenómenos hidrometeorológicos.

El director de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, Christopher Enríquez González, explicó que las precipitaciones han dañado parte de los trabajos previos y retrasado la aplicación de carpeta asfáltica caliente, material indispensable para reparaciones duraderas.

“Vamos a hacer recorridos para ver qué se dañó de lo que ya habíamos hecho, ahorita estamos consiguiendo carpeta caliente y vamos a habilitar para poder hacer unos re encarpetados en baches que están demasiados grandes, los vamos a preparar, vamos a meterle base, ponerle todos los materiales para que quede bien compactado, tenemos demasiado trabajo. Estas lluvias nos benefician porque nos está cayendo agua, pero en vialidades nos entorpecen mucho los trabajos”, expresó Enríquez González.

SICT pospone participación por las lluvias

El funcionario añadió que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) había contemplado participar en las reparaciones. Sin embargo, los trabajos quedaron en pausa hasta que concluyan las lluvias. Aunque la carretera Transpeninsular no es competencia directa del municipio, Enríquez González señaló que se decidió intervenir los tramos más dañados para evitar accidentes y mejorar la seguridad vial.

“Principalmente estamos atendiendo la carretera transpeninsular, no nos corresponde pero la instrucción del alcalde Christian Agúndez Gómez es hagámoslo, porque es la vía que nos mueve a todos, a Cabo San Lucas y San José del Cabo, necesitamos arreglarla, al final necesitamos darle seguridad a los ciudadanos, sabemos que ya hubo accidentes por tema de baches, por tema de que estaban azolvados sobre la carretera transpeninsular, si no lo atienden ellos, lo tenemos que atender nosotros”, agregó.

Zonas atendidas y avances

Entre las áreas donde ya se han realizado reparaciones destacan El Zacatal y 8 de Octubre, donde las cuadrillas municipales trabajan en la nivelación de superficies y relleno de baches para mejorar la circulación vehicular.

Finalmente, el titular de Obras Públicas informó que, en conjunto con OOMSAPAS y Servicios Públicos, se han atendido más de 1,800 baches en diferentes puntos del municipio.