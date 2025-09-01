Lluvias en La Paz dejan socavones, carros atrapados y postes caídos

Las fuertes lluvias registradas este domingo en La Paz provocaron múltiples afectaciones en distintas colonias del municipio. Se reportaron socavones, vehículos atrapados, postes caídos e incluso un incendio por rayo.

Socavón en colonia Arcoíris 3

Uno de los daños más graves ocurrió en la colonia Arcoíris 3, en las calles Índigo y Magenta, donde el pavimento colapsó junto al Canalecón. El hundimiento generó un gran socavón que dejó al descubierto la tubería subterránea. Vecinos colocaron señalamientos improvisados para prevenir accidentes y advertir a los automovilistas.

Vehículo cae en zanja en calle Tecnológico

Otra vialidad severamente afectada fue la calle Tecnológico, entre Geología y Academia Salvatierra, en la colonia Solidaridad Mezquitito II. La corriente de agua abrió zanjas a lo largo de la calle y un conductor cayó en una de ellas. Habitantes de la zona lo auxiliaron para salir de su vehículo.

Además, se reportaron vehículos atrapados por corrientes de agua y lodo en colonias como Valle Dorado y La Pitahaya, donde la acumulación de lluvia impidió el paso de los automóviles y generó complicaciones para los conductores.

Poste caído en Tabachines

En la colonia Tabachines se reportó la caída de un poste de electricidad, lo que generó preocupación entre los vecinos. Ante el riesgo, solicitaron la intervención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En la delegación de El Centenario, un rayo provocó el incendio de una palmera durante la tormenta eléctrica, sumándose a la lista de afectaciones que dejó la lluvia en la ciudad.