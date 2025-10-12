Lluvias dejan severos daños en cinco estados; continúan labores de rescate y limpieza

El Gobierno de México intensificó este domingo las acciones de atención y recuperación en las zonas afectadas por las lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, donde 139 municipios reciben apoyo prioritario para restablecer servicios básicos y brindar auxilio a la población.

De acuerdo con autoridades estatales, el saldo preliminar es de 44 personas fallecidas: 18 en Veracruz, nueve en Puebla, 16 en Hidalgo y una en Querétaro.

Desde el viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instaló el Comité de Emergencias, que sesiona de forma permanente y coordina los operativos entre dependencias federales y estatales. En los trabajos participan la Defensa Nacional, Marina, Gobernación, SICT, CFE, Conagua, IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, con evaluaciones de avance cada 24 horas.

Además, se habilitó la línea 079 para brindar asistencia y localización de personas en las zonas más afectadas.

Estados con mayor afectación

Veracruz: 69 municipios impactados. Se atienden zonas críticas como Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan y Tempoal. La CFE reporta un avance de 78% en el restablecimiento del servicio eléctrico.

Puebla: 37 municipios con daños; 83 refugios temporales brindan atención. La CFE ha recuperado el 51% del servicio.

Hidalgo: 21 municipios afectados. Continúan los trabajos en Zacualtipán y Tianguistengo. Avance de 61% en energía eléctrica.

San Luis Potosí: cinco municipios impactados, principalmente Tamazunchale . CFE restableció el 100% del suministro.

Querétaro: siete municipios afectados, con atención prioritaria en Pinal de Amoles y Amealco de Bonfil. Avance eléctrico del 100%.

Acciones en curso

Las fuerzas federales y estatales realizan tareas de limpieza, rescate y sanitización para garantizar condiciones seguras. En Veracruz, Puebla e Hidalgo operan más de 4 mil elementos de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional.

Asimismo, la SICT trabaja en la reparación de carreteras, con más de 90 kilómetros intervenidos en Veracruz y labores de despeje en las redes estatales.

El Comité Nacional de Protección Civil mantiene comunicación directa con las y los gobernadores de los cinco estados para coordinar los esfuerzos de auxilio, atención y reconstrucción.

El Gobierno de México expresó su solidaridad con las familias afectadas y reiteró su compromiso de acompañar los procesos de recuperación hasta el restablecimiento total de las comunidades.