Lluvias dejan daños en drenaje de Los Cabos; distribución de agua potable opera con normalidad

Las recientes lluvias registradas en el municipio provocaron daños en la red de drenaje sanitario, con al menos 25 reportes atendidos por el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable de Los Cabos (OOMSAPAS), informó su titular, Ramón Rubio Apodaca.

Las afectaciones se presentaron tanto en San José del Cabo como en Cabo San Lucas, derivadas principalmente de tuberías expuestas y escurrimientos de aguas negras, lo que ha generado molestias en distintas colonias.

“Actualmente hemos avanzado muchísimo, nos quedan algunos escurrimientos y tuberías expuestas. Le pedimos a la ciudadanía un poco de paciencia. Entre hoy y mañana ya nos pondremos al corriente”, expresó Rubio Apodaca.

✅ Agua potable en Los Cabos opera con normalidad

A pesar de los problemas en el drenaje, el suministro de agua potable no ha sido interrumpido ni dañado, y la planta desaladora número uno en Cabo San Lucas se encuentra operando con normalidad, salvo por un mantenimiento preventivo en un equipo de ósmosis inversa.

“En la planta desaladora número uno no tenemos afectaciones. Estamos realizando un mantenimiento en un rodamiento de ósmosis, que quedará resuelto en el transcurso del día”, explicó el director.

El titular de OOMSAPAS exhortó a la población a no arrojar basura en las calles o alcantarillas, ya que estos desechos obstruyen el flujo de agua y agravan los colapsos del drenaje durante las lluvias.