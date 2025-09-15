Tormenta tropical Mario mantiene alerta por lluvias y vientos en Baja California Sur

La tormenta tropical Mario se desplaza de forma paralela a la costa occidental de Baja California Sur, manteniendo probabilidad de lluvias muy fuertes y condiciones adversas en la región. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los desprendimientos nubosos y la circulación del ciclón provocarán precipitaciones de 50 a 75 mm, acompañadas de descargas eléctricas, que podrían reducir la visibilidad y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Condiciones actuales y trayectoria

Al corte de las 15:00 horas, Mario se ubicaba a 520 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 100 km/h y rachas de hasta 120 km/h, desplazándose hacia el noroeste a 20 km/h. Se prevé que mantenga intensidad de tormenta tropical hasta el 16 de septiembre, antes de degradarse a remanentes post-tropicales el 17 de septiembre.

El SMN advierte que los vientos podrían alcanzar entre 20 y 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, y el oleaje en la costa occidental podría registrar alturas de 2.0 a 3.0 metros.

Pronóstico de lluvias y afectaciones

El organismo meteorológico informó que la tormenta generará lluvias muy fuertes en localidades del estado, con posibles consecuencias como:

Encharcamientos en zonas urbanas.

Deslaves en áreas montañosas.

Inundaciones en arroyos y cauces.

Se recomienda a la población extremar precauciones, evitar actividades marítimas y atender las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

El SMN mantendrá vigilancia continua, con próximos avisos programados a las 21:15 horas o antes si se presentan cambios significativos. Las autoridades locales instan a resguardar pertenencias, no conducir por zonas inundadas y permanecer informados sobre el desarrollo del fenómeno.