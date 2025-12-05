Siguen las lluvias en La Paz y Los Cabos; pese al clima, el Puerto de CSL permanece abierto

Las lluvias que comenzaron la tarde del jueves se mantienen este 5 de diciembre en La Paz y Los Cabos debido a un flujo de humedad que avanza por el sur del estado. A pesar del mal clima, Capitanía de Puerto confirmó que las operaciones marítimas continúan abiertas en Cabo San Lucas.

Lluvias constantes seguirán durante el día en La Paz y Los Cabos

MetMex BCS informó que una banda de humedad continúa generando lluvias moderadas a fuertes en la zona sur del estado.

En La Paz, los acumulados ya superan los 20 milímetros, con mayor intensidad en el centro, sur y la franja costera.

En Los Cabos, se prevé lluvia generalizada a lo largo del día en San José del Cabo, Cabo San Lucas, Migriño y toda la costa del Golfo de California.

Hacia el norte, municipios como Comondú y Loreto solo registrarán precipitaciones ligeras.

A pesar del mal clima, el puerto de Cabo San Lucas sigue abierto

La Capitanía de Puerto de Cabo San Lucas reportó a las 06:36 horas que, aunque persisten las lluvias y el cielo está totalmente cubierto, el puerto permanece abierto y bajo bandera azul, lo que indica operación normal.

Las autoridades marítimas piden únicamente navegar con precaución, ya que durante el día podría registrarse incremento de viento y oleaje por la presencia del sistema de humedad.

Las lluvias continuarán durante el día en gran parte del sur del estado. Mientras tanto, cuerpos de emergencia atienden los deslaves y arroyos activos en La Paz, y autoridades marítimas mantienen monitoreo constante en Los Cabos ante la posibilidad de cambios en el viento y oleaje.