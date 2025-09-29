Lluvias frenan limpieza de calles en Los Cabos; retiran más de 150 toneladas de tierra

Las lluvias de los últimos días han dejado calles cubiertas de tierra y escombros en distintas zonas del municipio, lo que ha complicado la movilidad vehicular, sobre todo en las vialidades de mayor flujo.

En entrevista exclusiva, Jonathan Zamudio Olachea, director de Aseo y Limpia de Servicios Públicos, explicó que, pese al trabajo constante, el avance es lento porque cada nueva precipitación vuelve a ensuciar las áreas ya atendidas.

“Nosotros tenemos un plan, tenemos sectorización y calles prioritarias por el flujo vehicular. Es por ello que Operación y Mantenimiento se han enfocado en ciertas calles, nosotros en otras y hemos tratado de avanzar. Derivado de las lluvias, avanzamos cinco, nos retroceden 10, entonces vamos poco a poco con el tema de la lluvia”, señaló Zamudio Olachea.

De acuerdo con el funcionario, ya se han retirado más de 150 toneladas de tierra en puntos con gran acumulación de arena y escombros.

Las zonas más afectadas se encuentran en San José del Cabo, aunque en Cabo San Lucas también se atienden puntos críticos como la carretera Transpeninsular y la avenida Leona Vicario.

“Sinceramente vemos más en San José del Cabo el escurrimiento. Sabemos que la Leona Vicario también sufre una fuerte afectación. Ya estamos priorizando las principales calles de comunicación en Los Cabos. Viene siendo la carretera, la Leona Vicario en Cabo San Lucas y ciertas calles de San José como Alta Tensión, el Vado de Santa Rosa y San José Viejo”, agregó.

El funcionario adelantó que, una vez concluida la temporada de ciclones tropicales, se pondrá en marcha una “limpieza fina” en todas las vialidades para dejarlas en mejores condiciones.