Lluvias sorprenden a Los Cabos: filtraciones en el aeropuerto y corridas de agua en varias colonias

Las lluvias en Los Cabos sorprendieron la tarde de este viernes 26 de septiembre, principalmente en San José del Cabo, donde se registraron corridas de agua, filtraciones en el Aeropuerto Internacional y complicaciones en la movilidad.

En redes sociales circularon videos que mostraron la magnitud de la lluvia y la sorpresa de los ciudadanos. Se observó arrastre de tierra y agua en zonas como Zacatal, Vado de Zacatal, Guaymitas, Rosarito, San José Viejo y Santa Catarina, donde la corriente complicó la movilidad.

También se compartieron imágenes del Aeropuerto Internacional de San José del Cabo, donde se registraron filtraciones de agua en la terminal 1. Personal de intendencia trabajó para retirar el exceso de agua y evitar mayores problemas.

Aunque la lluvia fue breve, dejó afectaciones en vialidades y espacios públicos. Este hecho reavivó la preocupación sobre la vulnerabilidad de la ciudad ante precipitaciones intensas.