Se eleva a 76 la cifra de muertos por lluvias en México

La cifra de víctimas mortales por las intensas lluvias en México aumentó a 76 personas fallecidas, mientras que 39 continúan desaparecidas, según el último informe del Gobierno federal.

Las precipitaciones han afectado principalmente a los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, donde se mantienen operativos de búsqueda, rescate y atención a damnificados.

En Veracruz se reportan 34 muertes y 14 desaparecidos, mientras que en Hidalgo suman 22 fallecidos y 20 personas no localizadas. Puebla contabiliza 19 víctimas mortales y cinco desaparecidos, en tanto que Querétaro confirmó una defunción.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el censo de viviendas dañadas avanza en las zonas afectadas, con el objetivo de identificar a las familias que recibirán apoyo para la reconstrucción.

Las lluvias también provocaron desbordamientos de ríos, deslaves y cortes carreteros, además de interrupciones en el suministro eléctrico y daños en cultivos e infraestructura pública. En varias localidades las brigadas continúan retirando lodo y escombros.

Lluvias dejan daños y exponen fallas en alertas

De acuerdo con especialistas en gestión de riesgos, la emergencia evidenció falta de alertas tempranas y planeación urbana deficiente en zonas rurales, donde comunidades enteras quedaron incomunicadas por la fuerza del agua.

Mientras tanto, los gobiernos estatales mantienen centros de acopio y albergues temporales en las zonas más afectadas, donde cientos de familias han perdido sus viviendas y pertenencias.