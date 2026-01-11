Se esperan lluvias en gran buena del país este domingo

Las lluvias asociadas al avance de un frente frío provocarán condiciones meteorológicas adversas en gran parte del país durante domingo y lunes, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, situación que mantendrá en vigilancia a autoridades y población ante posibles riesgos por acumulación de agua y vientos fuertes.

. El fenómeno frontal, identificado como número 27, se desplazará desde el golfo de México hacia el sureste, generando lluvias de diversa intensidad, que en algunas regiones alcanzarán niveles torrenciales, especialmente en zonas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, donde se anticipan afectaciones hidrológicas

Para el domingo, el pronóstico señala precipitaciones extraordinarias en regiones del oriente y sureste del país, mientras que el lunes las lluvias más intensas se concentrarán nuevamente en Veracruz, extendiéndose de forma moderada a otras entidades del territorio nacional

Las autoridades advirtieron que estas condiciones podrían ocasionar deslaves, inundaciones y desbordamientos de ríos y arroyos, por lo que se recomendó a la población atender los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y mantenerse informada a través de los canales institucionales

De manera paralela, el frente frío mantendrá un evento Norte significativo en el litoral del golfo de México y el istmo de Tehuantepec, con vientos que alcanzarán rachas superiores a los 100 kilómetros por hora en algunas zonas, lo que incrementará el riesgo por caída de árboles y estructuras ligeras

En otras regiones del país, incluyendo el noroeste, se prevé la presencia de vientos fuertes a muy fuertes, con especial incidencia en Baja California Sur, donde las rachas podrían superar los 50 kilómetros por hora durante el domingo y disminuir gradualmente el lunes

A estas condiciones se sumará el oleaje elevado en distintas costas, particularmente en el golfo de Tehuantepec y el litoral de Veracruz, donde las olas podrían alcanzar hasta seis metros de altura, extendiéndose en menor intensidad a costas del golfo de México y la península de Yucatán

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la combinación de lluvias, vientos y oleaje representa un escenario de riesgo para actividades marítimas y terrestres, por lo que exhortó a extremar precauciones y seguir las recomendaciones de Protección Civil en cada entidad

Finalmente, la dependencia recordó que el pronóstico se actualiza de manera constante y que la ciudadanía puede consultar información detallada por municipio a través de las plataformas oficiales del SMNN, con el fin de reducir riesgos ante el impacto del frente frío en los próximos días.

