Lluvias de “Priscilla” generan afectaciones y cierres parciales en Los Cabos

Las lluvias asociadas al huracán “Priscilla” comenzaron a registrarse en el municipio de Los Cabos alrededor de las 18:00 horas del lunes, provocando corridas de agua y acumulación de tierra en diversas vialidades. Estas condiciones han complicado la movilidad vehicular en distintos puntos de la ciudad.

Bomberos atienden caída de árbol en Cabo San Lucas

Tras las primeras precipitaciones, el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas atendió el reporte de la caída de un árbol en la calle Camino al Faro. El personal realizó maniobras de corte y retiro para garantizar la seguridad de los vecinos.

Afectaciones viales en Cabo San Lucas

En Cabo San Lucas, una de las zonas más afectadas fue la avenida Nicolás Tamaral, donde se reportaron escurrimientos de agua y lodo que dificultaron el tránsito vehicular.

También se registraron encharcamientos en calles del centro, lo que generó retrasos en la circulación y complicaciones para automovilistas y transporte público.

Tramo de Costa Azul presenta acumulación de tierra y lodo

En San José del Cabo, el tramo de la carretera Transpeninsular a la altura de Costa Azul presentó acumulación de tierra y lodo sobre la cinta asfáltica, afectando el tránsito en dirección a Cabo San Lucas.

Personal municipal trabaja en la limpieza de la zona para restablecer la circulación.

Apoyo a conductores en el vado de El Zacatal

En el vado de El Zacatal, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal brindaron apoyo a conductores cuyos vehículos quedaron atorados por el agua y los sedimentos acumulados tras la lluvia.

Las autoridades recomiendan no intentar cruzar zonas inundadas para evitar accidentes.

Suspensión temporal de servicios médicos

La Unidad de Medicina Familiar No. 6 del IMSS en San José del Cabo suspendió temporalmente la atención médica debido a las condiciones climatológicas.

Por su parte, el ISSSTE informó la suspensión de consultas externas y especialidades en las clínicas de Cabo San Lucas y San José del Cabo, aunque los servicios de urgencias y hospitalización continúan operando con normalidad.

Autoridades piden extremar precauciones

Las autoridades municipales exhortaron a la población a evitar circular por zonas de riesgo y a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil, ya que las lluvias podrían intensificarse durante la noche y madrugada.

El Comité Municipal de Protección Civil mantiene vigilancia permanente en las zonas vulnerables y coordina acciones preventivas.