Lluvias de “Raymond” provocan inundaciones y fallas en drenaje de Ciudad Constitución

Las lluvias de la tormenta tropical Raymond provocaron inundaciones la noche del sábado 11 de octubre en Ciudad Constitución. Varias calles quedaron anegadas y con baches, mientras que el sistema de drenaje volvió a colapsar, un problema que los habitantes de Comondú enfrentan cada temporada de lluvias.

Durante un recorrido de CPS Noticias, se observaron vialidades intransitables por el nivel del agua. En zonas bajas también se reportaron afectaciones menores en viviendas y comercios.

Autoridades reconocen fallas en el drenaje

En la sesión del Consejo Municipal de Protección Civil, celebrada el domingo 12 de octubre, el alcalde Roberto Pantoja reconoció los daños al drenaje urbano. Sin embargo, afirmó que el saldo general fue positivo para el municipio.

“Nada que lamentar; al contrario, lluvias benéficas. Lo único que nos colapsa es el tema de los drenajes, pero prefiero eso y que siga lloviendo para nuestros rancheros. Hoy la lluvia nos bendice; lo demás tiene arreglo”, expresó el edil.

El alcalde también informó que el bordo de contención en Puerto San Carlos resistió adecuadamente tras su rehabilitación, lo que evitó mayores daños en la zona costera.

Suspensión de actividades y trabajo preventivo

El Ayuntamiento decidió suspender todas las actividades recreativas y deportivas programadas para el fin de semana. Según Pantoja, permitir eventos con caminos lodosos habría sido riesgoso para la población.

“Era una irresponsabilidad permitir eventos con caminos lodosos. Tenemos que preservar vidas”, señaló.

El alcalde agradeció la labor del personal de Protección Civil, Seguridad Pública y Oomsapas, que se mantuvo activo durante la emergencia para atender reportes y apoyar a las familias afectadas.

Pronóstico de más lluvias

Aunque las precipitaciones disminuyeron el domingo, las autoridades municipales mantienen el llamado a extremar precauciones. De acuerdo con la Conagua, se esperan lluvias aisladas en la zona central del estado en las próximas horas.

El Ayuntamiento de Comondú reiteró su compromiso de fortalecer la atención preventiva y buscar soluciones al sistema de drenaje, uno de los principales retos durante la temporada de lluvias.