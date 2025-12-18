Video: Lluvias convierten las costas de la Isla de Ormuz en un mar rojo carmesí

Un sorprendente espectáculo de la naturaleza se registró en la Isla de Ormuz, ubicada en el sur de Irán, luego de que las lluvias recientes transformaran sus costas en una escena fuera de lo común, con el agua del mar teñida de un intenso rojo carmesí.

El fenómeno ocurrió cuando el suelo rojo característico de la isla, rico en minerales, fue arrastrado por la lluvia hacia el mar, provocando que las aguas costeras adquirieran una tonalidad profunda y llamativa. El contraste entre el océano, la arena rojiza y el paisaje árido creó una imagen surrealista y casi de otro mundo.

Habitantes y visitantes captaron el momento en fotografías y videos que rápidamente circularon en redes sociales, donde el fenómeno generó asombro y fascinación. La Isla de Ormuz es conocida por su geología única, debido a la presencia de óxidos de hierro y otros minerales que le dan su distintivo color.

Especialistas explican que este tipo de fenómenos naturales no representan un riesgo ambiental inmediato, aunque su impacto visual es extraordinario. La escena reafirma por qué la Isla de Ormuz es considerada uno de los paisajes más singulares del sur de Irán.