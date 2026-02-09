Lluvias, viento y contraste térmico marcarán el clima de México este lunes 9 de febrero

El inicio de la semana estará dominado por un escenario meteorológico complejo en México, con lluvias relevantes en el norte, vientos intensos en el sureste y un contraste marcado entre calor diurno y frío nocturno en amplias regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que este lunes 9 de febrero confluyan varios sistemas atmosféricos que mantendrán condiciones inestables en buena parte del territorio.

En el noroeste y norte del país, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con una vaguada en altura, avanzará lentamente y favorecerá un aumento significativo de la nubosidad. Este sistema, al interactuar con la corriente en chorro subtropical, generará rachas fuertes de viento y lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, entidades donde se esperan acumulados relevantes durante el día.

Leer más: Odiado y temido, Gino Segura emerge como el rostro de reemplazo a Mara Lezama

La misma dinámica atmosférica provocará intervalos de chubascos en la península de Baja California, así como en Durango y Zacatecas, con lluvias que, aunque de menor intensidad, podrían presentarse de forma intermitente y acompañadas de viento. Estas condiciones elevan el riesgo de reducción de visibilidad en carreteras y zonas serranas.

En las regiones montañosas del noroeste persistirá un fenómeno invernal poco común para estas fechas: la posible caída de nieve o aguanieve. Las sierras de Sonora, el norte de Sinaloa, Chihuahua y Durango mantienen condiciones propicias para este tipo de precipitación, lo que refuerza el llamado a extremar precauciones en zonas altas.

Leer más: Destituyen a agente de Tránsito en Tulum tras exhibición de extorsión en plena carretera

El occidente y sur del país también resentirán los efectos del ingreso de humedad, esta vez procedente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe. Este aporte favorecerá chubascos en Nayarit, Guerrero y Oaxaca, además de lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, donde las precipitaciones serán más dispersas.

Mientras tanto, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera impondrá condiciones de estabilidad y calor durante el día en gran parte del país. Estados como Guerrero y el suroeste de Puebla alcanzarán temperaturas máximas de hasta 40 grados, mientras que amplias zonas del Pacífico y del Golfo se moverán entre los 30 y 35 grados, generando un ambiente caluroso fuera de lo habitual para febrero.

Leer más: Quintana Roo enfrentará su mayor golpe invernal con el frente frío 33 hasta el fin de semana

El contraste llegará durante la madrugada y la noche, cuando el ambiente volverá a ser frío a muy frío en la Mesa del Norte y la Mesa Central. Se prevén heladas en zonas serranas de más de una decena de entidades, con temperaturas mínimas de hasta menos cinco grados, lo que mantiene vigente el riesgo para la población vulnerable y para actividades agrícolas.

A este panorama se suma el viento de componente norte en el istmo y golfo de Tehuantepec, donde se esperan velocidades sostenidas de 40 a 50 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, afectando la navegación y generando oleaje elevado en la zona costera.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO