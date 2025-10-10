Lluvias fuertes y oleaje elevado afectan Baja California Sur y regiones del noroeste

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un nuevo pronóstico meteorológico para este jueves 10 de octubre de 2025, en el que advierte sobre condiciones climáticas adversas para diversas regiones del noroeste del país, particularmente en Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Durante la mañana, entre las 09:00 y las 12:00 horas, se esperan lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en los municipios de Mulegé y Loreto, en Baja California Sur. Esta situación podría generar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos en zonas urbanas de baja altitud e incluso inundaciones.

Asimismo, se pronostican chubascos dispersos en múltiples municipios de Baja California, incluyendo Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, Mexicali, Ensenada, San Quintín y San Felipe; así como en las regiones de Costa, Norte y Noroeste de Sonora.

El fenómeno meteorológico se acompaña de vientos de 20 a 30 km/h con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h, especialmente sobre el Golfo de California y las entidades antes mencionadas.

Uno de los puntos más relevantes del reporte es la advertencia sobre oleaje elevado de entre 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, lo que representa un riesgo para actividades marítimas y zonas costeras.

Conagua exhorta a la población a extremar precauciones, seguir las indicaciones de Protección Civil y mantenerse informada a través de los canales oficiales. Las condiciones meteorológicas podrían afectar la infraestructura urbana, el transporte y provocar caída de árboles o anuncios publicitarios debido a las fuertes rachas de viento.