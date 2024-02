Los Yankees tendrán dos partidos contra los Diablos Rojos en México

Los New York Yankees, equipo de la Major League Baseball (MLB), regresarán a tierras mexicanas para enfrentarse a los Diablos Rojos del México en dos juegos de exhibición.

Los encuentros tendrán lugar los días 24 y 25 de marzo en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la Ciudad de México.

Los partidos marcarán el cierre de la etapa de Spring Training para los Yankees.

Simultáneamente, el equipo neoyorquino participará en dos encuentros de la Grapefruit League, y así prepararse para la temporada 2024.

Cabe destacar que la temporada regular para los Yankees dará inicio el 28 de marzo, cuando se enfrenten a los Houston Astros.

Calendario Importante:

The New York Yankees and the Diablos Rojos del México today announced they will hold a historic two-game exhibition series at Alfredo Harp Helú Stadium in Mexico City. The games are scheduled for Sunday, March 24 and Monday, March 25.

Ticket sale information will be provided at… pic.twitter.com/qkNSBN7W5Z

— New York Yankees (@Yankees) February 2, 2024