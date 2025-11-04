“Lo último que quiero es exponerte”: Sergio Mayer Mori se disculpa con Natalia Súbtil

Sergio Mayer Mori sorprendió a la audiencia de La Granja VIP al ofrecer una disculpa pública y un mensaje de profundo agradecimiento a su exnovia y madre de su hija, Natalia Súbtil. El emotivo momento se registró el 4 de noviembre de 2025 mientras el cantante se encontraba solo dentro de la Habitación del Capataz. Mayer Mori asumió este rol por tercera ocasión en la temporada, un título que le otorga inmunidad en la cuarta gala de nominación y acceso a privilegios como golosinas y alimentos especiales.

El mensaje de un Capataz en La Granja VIP

Desde la privacidad de su habitación, Sergio Mayer Mori decidió dirigir unas palabras directamente a la actriz brasileña. El cantante inició disculpándose por la forma en que su nombre ha surgido en las pláticas con sus compañeros en el reality show. “Perdón porque en la situación en la que estoy, a lo mejor he tenido que mencionar tu nombre”, dijo, asegurando: “Lo último que quiero es exponerte”.

Agradecimiento por la crianza de Mila

El mensaje fue más allá de la disculpa por las menciones pasadas, las cuales han sido recurrentes en el reality show. Mayer Mori, quien previamente había asegurado que Súbtil le había “tirado de una manera asquerosa” durante 10 años, ahora elogió la crianza de su hija. Sergio Mayer Mori le agradeció a Natalia Súbtil “por la persona que Mila se ha convertido” y por el proceso de formación de su hija.

La controversial relación y palabras a su hija

La pareja tuvo una relación en 2016, generando controversia debido a la notable diferencia de edad: él tenía 17 años y era menor de edad, mientras que ella rondaba los 28. Aunque se separaron poco después del nacimiento de Mila en diciembre de 2016, Sergio Mayer Mori dedicó ahora un emotivo mensaje a la menor.

El participante externó palabras de amor a Mila, quien está próxima a cumplir 10 años. Confesó a la audiencia que, gracias a su hija, “he querido ser mejor de lo que nunca me pude imaginar”. Actualmente, Mila vive con su madre en México y mantiene contacto frecuente con sus famosos abuelos, Sergio Mayer y Bárbara Mori.