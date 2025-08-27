Lobo Marino es rescatado y liberado en Cabo San Lucas

n Cabo San Lucas se llevó a cabo el rescate y liberación de un Lobo Marino que había quedado enmallado por una línea de pesca, situación que ponía en riesgo su vida. La acción fue posible gracias a la cooperación entre instituciones federales, cuerpos de auxilio y el sector privado.

El operativo contó con la participación de PROFEPA, CONANP, SEMARNAT, la Marina, el Cuerpo de Bomberos, FONMAR, Mexico Marine Wildlife Rescue Center, Cabo Dolphins, Cabo Adventures, así como la embarcación Little Gref y su capitán Eleazar.

Para realizar el procedimiento, especialistas aplicaron un dardo de sedación remota desde una embarcación de Cabo Adventures. Esto permitió ejecutar una maniobra segura para retirar la línea de pesca que permanecía alrededor del cuello del ejemplar.

El rescate del Lobo Marino se desarrolló bajo medidas de seguridad que garantizaron el bienestar tanto del animal como de los rescatistas. Una vez liberado, el ejemplar fue observado hasta confirmar que podía reincorporarse sin complicaciones a su entorno natural.

Las autoridades ambientales destacaron que este tipo de acciones solo son posibles mediante la cooperación interinstitucional y la suma de esfuerzos del sector privado.

La presencia de una línea de pesca enredada en el cuerpo del ejemplar evidenció los riesgos que representa la actividad humana en los ecosistemas marinos. Por ello, se reiteró la importancia de la prevención y la pronta atención de reportes ciudadanos.